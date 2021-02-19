Возле «Ростов-Арены» могут построить жилые дома

Стадион «Ростов-Арена». Фото: Арзхив КП
В донской столице власти рассматривают возможность строительства жилых домов неподалеку от стадиона «Ростов-Арена». Департамент архитектуры и градостроительства рассмотрел этот вопрос, а после выдвинул на общественные обсуждения.
Сейчас инфраструктура возле главного стадиона Дона не особо подходит для жилых домов. В этой зоне в числе прочего нет детских садов, школ, больниц, продуктовых магазинов и аптек.
Как рассказал «Комсомолке» источник, знакомый с ситуацией, в случае положительного решения о переводе земельных участков в зону общественно-жилой застройки, вопрос о появлении объектов, необходимых для комфортной жизни людей, будет решен.
- Возведение жилых домов в этом районе левобережья возможно только при условии сохранения природного ландшафта в рекреационной зоне, которой является территория возле стадиона, - уточнил респондент.
В планах властей перенести портовую зону с правого берега реки Дон будет перенесена на левый. Власти выделят на эти цели четыре земельных участка.
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