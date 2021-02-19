На донской трассе перевернулся автомобиль

Автомобиль восстановлению не подлежит. Фото: Региональная поисково-спасательная служба.

В Ростовской области возле хутора Поповка в аварии пострадал водитель «семерки». Медики увезли автомобилиста с травмами в больницу. Об этом сообщили в региональной поисково-спасательной службе.

Сообщение на пульт оперативного дежурного поступило в 16:48. Уже через десять минут группа спасателей из Старостаничной приехали на место. Специалисты оказали помощь пострадавшему.

- Они помогли медикам в транспортировке мужчины в карету скорой помощи, оградили место аварии, стабилизировали транспортную ситуацию на дороге и отключили аккумулятор машины, - рассказали в поисково-спасательной службе.

Выяснилось, что водитель в какой-то момент не справился с управлением. «Семерка» вылетела на обочину дороги и перевернулась. После аварии в автомобиле оказались выбиты стекла и искорежен корпус.

Напомним, в Ростова на мосту Стачки произошло смертельное ДТП.

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