ФК «Ростов» завершил зимние сборы в Испании

Все это время футболисты готовились к матчам РПЛ. Фото: пресс-служба ФК «Ростов»

Солнечная Марбелья попрощалась с игроками футбольного клуба «Ростов». Команда возвращается в донскую столицу, об этом сообщает пресс-служба желто-синих.

В течение почти двух месяцев на одной из испанских тренировочных баз шли напряженные тренировки ростовских футболистов. Все это время спортсмены соблюдали строжайший режим, выполняли сложные упражнения, которые должны были подготовить их к выходу на поле после перерыва.

Футболисты сыграли в нескольких товарищеских матчах. Ростовчане сразились на поле с шведским клубом «Эстерсунд». Товарищеская игра против соперников из Краснодара закончилась проигрышем. Удалось победить желто-синим во время встречи с «Локомотивом» из Грузии. Матч против «Атлетико Санлукеньо» завершилась ничьей.

Совсем скоро фанаты увидят своих любимых футболистов на поле. На главном стадионе Дона пройдет матч 1/8 Кубка России против «Ахмата». Ростовчанам необходима поддержка болельщиков во время этой важной игры.

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