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Активистка Анастасия Шевченко прокомментировала приговор

Ростовчанку осудили на четыре года условно
Светлана ЛИСИЦЫНА
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Пока активистка не может сказать, будет ли обжаловать приговор.

Пока активистка не может сказать, будет ли обжаловать приговор.

Фото: Светлана ЛИСИЦЫНА

Ростовская активистка Анастасия Шевченко прокомментировала приговор Октябрьского районного суда. Напомним, женщину осудили на четыре года условно.

— Спасибо большое всем, что пришли. Думаю, то, что сегодня пришло так много людей, повлияло на приговор. Но если честно, я вашу большую радость не разделяю, я все равно остаюсь в заложниках, — сказала Анастасия Шевченко после заседания.

Пока активистка не может сказать, будет ли обжаловать решение суда. Она и ее адвокаты еще не видели приговор. Разобрать же слова судьи было сложно.

Напомним, уголовное дело против Анастасии Шевченко возбудили в 2019 году. Ростовчанка стала первой арестованной в стране, обвиненной по уголовной статье о деятельности нежелательных организаций.

По решению суда несколько организаций с названием "Открытая Россия"* признали нежелательными в 2017 году. Ростовскую активистку обвиняли в том, что она участвовала в митингах и семинарах этой организации.

* Организация, занесенная по решению суда в списки нежелательных в России.

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