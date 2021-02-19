В Ростове появится стадион имени Виктора Понедельника

Бывшая домашняя арена футбольного клуба «Ростов» - стадион «Олимп-2» вскоре получит новое имя. Его назовут в честь легендарного Виктора Понедельника.

Губернатор донского региона Василий Голубев рассказал во время телеэфира о том, что документ в ближайшие дни появится у него на подписи. После этого стадион будет называться по-новому «Стадион Олимп им. Виктора Понедельника».

Сейчас на спортивном объекте ведутся работы по ремонту.

- У минспорта есть возможность отнестись к работам с особым вниманием, чтобы имя великого футболиста стадион нес с достоинством, - отметил глава региона во время беседы.

Известно, что после зимнего тренировочного сбора главный футбольный клуб Дона будет проводить матчи и тренировки на «Ростов-Арене». Желто-синим в предстоящие выходные предстоит ответственная встреча с футболистами «Ахмата».

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