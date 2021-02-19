Об изменении маршрутов автобусов в Ростове-на-Дону говорим с главой Департамента транспорта

О ситуации с долгами перевозчиков и работе общественного транспорта расскажет директор городского дептранса Христофор Ермашов.

В студии радио "Комсомольская правда-Ростов" - гость. Директор Департамента транспорта Христофор Ермашов расскажет о том, как будет работать общественный транспорт в праздничные дни, а также, каких изменений на маршрутах следует ждать горожанам в ближайшее время.

Кроме того, поговорим о том, что в гордуму Ростова-на-Дону поступило предложение от администрации города о списании 18 автобусным перевозчикам долгов перед бюджетом на 487,5 миллионов рублей.

Ожидаемые убытки работающих в Ростове транспортных компаний за предыдущий год составляют 903,5 миллиона рублей. При том, что до конца 2020 года из-за коронавирусных ограничений департамент транспорта не взыскивал штрафы с транспортных компаний, а только их выписывал.

Кроме долгов по штрафам, как говорится в документе, у транспортных компаний накопилась задолженность и по лизингу — почти 242,5 миллиона рублей. Администрация уверена — перевозчиков сегодня необходимо поддержать. Ведь взыскание долгов может привести к критическим последствиям, наращиванию убытков и, как следствие, к банкротству транспортных предприятий.

Обсудим и то, как это может отразиться на ростовчанах.

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