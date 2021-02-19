Энергетики завершат работы на мосту на Малиновского в марте

Ремонт на мосту Малиновского обещают завершить к концу года. Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Работы по реконструкции одного из главных путепроводов Западного жилого массива идут полным ходом. Энергетики на мосту Малиновского переносят высоковольтные линии электропередачи. Об этом сообщает региональное правительство.

Сейчас власти ведут строгий контроль качества и сроков соблюдения всех работ. Так, специалисты обещают закончить передачу подрядчикам участка с перенесенными линиями электросети уже к марту.

- В случае, если указанные сроки будут соблюдены, то помех для ускоренного ремонта моста Малиновского не будет, - рассказал глава региона Василий Голубев.

Он отметил, что все работы на этом объекте ведутся ускоренными темпами и их завершение планируется к концу года. Движение автобусов и маршруток по путепроводу хотят возобновить к апрелю.

Стоит отметить, что из-за закрытия моста на Малиновского в городе образовались серьезные пробки. Горожане с нетерпением ждут, когда путепровод вновь откроют для движения транспорта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Закрытие моста на Малиновского парализовало город и окрестности

Основные маршруты города сковали многокилометровые пробки, которые местные жители уже окрестили рекордными (подробности)

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.