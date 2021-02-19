Ростовчанам станет еще удобнее пользоваться электросетевыми услугами

Фото: «Россети Юг»

Для жителе донского региона «Россети» расширят список клиентских сервисов. В этом году начнется внедрение дополнительных сервисов, таких как «Умный дом» и ВИЭ, включая подбор и монтаж солнечных электростанций до 15 кВт «под ключ»; монтаж, техобслуживание и ремонт сетей потребителей, в том числе в формате «электрик на час»; перевод в «цифру» процедуры ТП объектов генерации и сетевого хозяйства; конструктор для формирования пакетов услуг с учетом региональных потребностей.

Уже сегодня многие вопросы техприсоединения потребителей решаются онлайн с помощью Портала электросетевых услуг, а также Мобильного приложения.

Например, не выходя из дома, можно рассчитать необходимую мощность и стоимость техприсоединения потребителей, найти точку подключения на интерактивной карте, подать заявку, заверить документы электронной подписью, оплатить банковской картой, проконсультироваться со специалистом через интернет-приемную, получить информацию о работе сетевой организации, а также данные о плановых отключениях.

А сейчас на Портале электросетевых услуг тестируются новые сервисы для внедрения 2021 году. Так, уже принимаются заявки от ростовчан на установку и замену приборов учета, потребители получат доступ к данным «умных» счетчиков в личном кабинете. Кроме этого, озвучивается информации о нарушениях электроснабжения и ведется рассылка уведомлений зарегистрированным пользователям.

Предоставляются типовые нетарифные услуги: техобслуживание и ремонт сетей потребителя, аренда и услуги по размещению оборудования, строительно-монтажные работы и прочее.