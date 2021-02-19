Кссения Собчак пришла в восторг от ростовского аэропорта Платов

Ксения Собчак приехала в Ростов из-за судебного заседания. Фото: Instagram Ксении Собчак

Прилетевшая в Ростов-на-Дону на судебное заседание по делу активистки Анастасии Шевченко телеведущая Ксения Собчак оказалась удивлена. Знаменитость поразил красотой и комфортом аэропорта Платов.

Телеведущая признала его лучше тех, что есть в Москве. По ее мнению, авиагавань донской столицы в разы превосходит Шереметьево и Домодедово.

Знаменитость показала красоту вип-залов Платова. Фото: Instagram Ксении Собчак

- Стыдно должно быть, - говорит в своем stories в Instagram Ксения Собчак. - Посмотрите, насколько Ростов круче того, что сделали вы – московские разработчики. Я восхищена ростовским аэропортом.

Блондинка назвала «Платов» аэропортом с «диким люксом». Знаменитость отметила прекрасный вкус дизайнеров, создавших местный вип-зал. Ей пришлись по душе яркие колонны, удобные диваны, освещение и отсутствие лишних вещей в интерьере.

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