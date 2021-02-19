Здравоохранение Ростова может возглавить Ольга Мельникова

Ее кандидатуру рассмотрят в ростовской гордуме. Фото: пресс-служба ростовской администрации

В администрации Ростова вновь грядут кадровые перестановки. Спустя четыре месяца после того, как кресло главы управления здравоохранения донской столицы освободилось, на эту должность, скорее всего, назначат Ольгу Мельникову.

- Ольгу Мельникову на пост руководителя управления предложил глава администрации Алексей Логвиненко, - рассказали в ростовской мэрии.

24 февраля состоится заседание городской Думы, на которой депутаты должны рассмотреть кандидатуру на пост главного медика Ростова.

Мельникова исполняла обязанности руководителя горздрава после ухода с поста Надежды Левицкой. Прежний руководитель проработал в этой должности почти семь лет. Но в конце октября прошлого года ее уволил глава ростовской администрации. Причиной стала шумиха в СМИ вокруг закупки кислорода для ростовских больниц и гибели пациентов в ковидном госпитале.

В роли исполняющей обязанности гордздава Мельникова публично чаще всего говорила о дефиците кадров в ростовских поликлиниках и больницах. По ее словам, в Ростове не полностью укомплектована служба скорой помощи и не хватает участковых врачей. Кроме того, Ольга Мельникова заявляла о намерении мэрии предоставлять за государственный счет жилье фельдшерам и водителям машин скорой помощи.

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