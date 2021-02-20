В Ростовской области пройдет день льготной стерилизации кошек и собак

Жителям Ростовской области предложили стерилизовать домашних питомцев по льготной цене. ФОТО: правительство Ростовской области

На Дону пройдет ставший уже традиционным день льготной стерилизации домашних животных. Хозяева питомцев смогут получить скидку в четверг, 25 февраля. Об этом сообщает региональное правительство.

В акции участвуют крупные донские ветеринарные пункты. Прием животных в этот день ведется только по предварительной записи.

КОНКРЕТНО

Где пройдет льготная стерилизация животных:

- Ростов-на-Дону, ул. 16 Линия, 18, тел. (863)251-82-09;

- Ростов-на-Дону, пр. Кировский, 106, тел. (863) 264-68-19;

- Ростов-на-Дону, пл. Свободы, 12, тел. +7 863 310-91-77;

- Батайск, пер. Дачный, 26. 8 (86354) 5-86-17;

- Азов, ул. Ленина, 74, тел. 8(86342) 4-06-08;

- Волгодонск, ул. Пионерская, 165, тел. (8639) 27-48-67;

- Белая Калитва, ул. Л. Толстого, 4, тел. (886383) 2-69-09;

- ст. Вешенская (Шолоховский район), пер. Буденновский, 11, тел. 8 (86353) 21787;

- Семикаракорск, ул. 2-й Переулок, 204, тел. (86356) 4-14-10;

- Таганрог, ул. Котлостроительная, 43, тел. (8634) 64-49-11;

- Тарасовский (Тарасовский р-н), ул. Островского, 3, тел. 8 (86386) 3-23-37;

- Шахты, пр-т Победа Революции, 115, тел. (8636) 22-27-00

- Зерноград, пер. Ростовский, 15а, тел. 8 (86359) 42-9-52;

- Каменск-Шахтинский, ул. Мусина, 104, тел. (86365) 7-00-68;

- Константиновск, ул. Революционная, 100, тел. 8 (86393) 2-37-35;

- Миллерово, ул. Красноармейская, 7, тел. 8 (86385) 2-14-60;

- Новочеркасск, пер. Скрябина, 5а, тел.8 (8635) 24-91-43;

- Новошахтинск, ул. Отечественная, 81, тел. (86369)2-04-49.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовские спасатели помогли выжить замерзшему утенку

Птенец запутался в камышах (подробности)

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.