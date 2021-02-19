В Ростове следователи возбудили уголовное дело по факту смерти двух рабочих на проспекте Стачки Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В Ростове следователи возбудили уголовное дело по факту смерти двух рабочих, которые вешали баннер на мосту на проспекте Стачки.

Напомним, инцидент произошел в четверг, 18 февраля. На данный момент следователям известно, что водитель КаМАЗа ехал по мосту, который пролегает над железнодорожными путями и врезался в автомобиль ГАЗ-3307 с автовышкой, в люльке которой находились двое рабочих 27 и 28 лет. Оба мужчины от сильного удара выпали из нее на железную дорогу.

Один из них скончался от полученных травм прямо на месте происшествия. За жизнь второго рабочего несколько часов боролись врачи, но, несмотря на все их усилия, мужчина тоже умер. Следователи возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум лицам".

- В настоящее время по уголовному делу назначено проведение судебных экспертиз, выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили в пресс-службе следственного комитета.

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