Где в Ростове найти хороший подарок к 23 февраля

Фото: «Мир ремонта»

За ремонт в доме, как правило, отвечает сильная половина семьи. Но многие мужчины предпочитают не только планировать и контролировать, но самостоятельно участвовать в процессе. Для многих обустройство дома — хобби. Но чтобы ремонт стал увлечением, а не мучением, важно выбрать качественные и удобные инструменты. Поэтому такой популярностью пользуются аккумуляторные шуруповерты, дрели, электрические перфораторы и другие рабочие инструменты.

Сейчас женщины ломают голову, что подарить своим мужчинам. На следующей неделе каждый из них ждет поздравлений, ведь отмечается День защитника Отечества. Для любителей обустроить дом идеальным подарком станет качественный инструмент и другие товары для ремонта и семейного отдыха.

С поиском такого подарка поможет торговый центр «Мир ремонта» на Аксайском проспекте, 21. В честь праздника с 20 по 23 февраля здесь проводят масштабную акцию. В эти дни можно сделать важные покупки выгодно — практически на весь ассортимент действуют скидки 10%. А некоторые акционные товары можно приобрести со скидкой до 70%.

Предлагаем несколько идей, которые порадуют сильную половину вашей семьи.

Фото: «Мир ремонта»

ИНСТРУМЕНТЫ

Лучший подарок для мужчин можно купить в магазине «Ростов инструмент». Магазин предлагает скидки даже на газонокосилки, бензоножницы, насосы, инверторы, шуруповерты и многое другое. Вся техника от надежных зарубежных и отечественных производителей. Кроме того, сейчас магазин проводит розыгрыш аккумуляторной дрели в инстаграм Мира ремонта.

ВСЕ ДЛЯ САДА и ДАЧИ

Магазин «Дачный мир» предлагает внушительный выбор товаров — от мангалов до садовой мебели. Мангалы, грили, тандыры и другие товары для лучшего пикника можно также купить со скидкой 10%. Кроме того, скидка распространяется на всю садовую мебель и остальные товары магазина.

ВСЕ ДЛЯ РЕМОНТА И ОБУСТРОЙСТВА ДОМА

Десятки магазинов торгового центра «Мир ремонта» предлагают 10% скидки практически на все необходимые материалы для ремонта: сантехника, напольные покрытия, обои, краска, плитка. Можно выгодно приобрести двери, декор камины, освещение, ковры, кухни, мягкую и корпусную мебель. Скидки доступны и на текстиль: постельное белье, полотенца, шторы.

Фото: «Мир ремонта»

ЕЩЕ БОЛЬШЕ СКИДОК

На целый ряд товаров доступны максимальные скидки до 70%. Так, с большой скидкой можно купить мебель в магазине «Много мебели». На 45% снижена стоимость паркетной доски в магазине «Олимп паркета». А в магазине «Кухни экспресс» распродажа — кухни (выставочные образцы) можно купить со скидкой до 75%.

Фото: «Мир ремонта»

Подробности акций и стоимость лучше всегда уточнять в каждом магазине у продавцов-консультантов. Но стоит поторопиться — скидки будут доступны всего в течение четырех дней. Так что берите ваших мужчин и приезжайте в «Мир ремонта», где каждый из ваших любимых защитников сможет выбрать подарок на свой вкус.