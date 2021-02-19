Христофор Ермашов в студии Радио «КП»: «Я вам позвоню и мы вместе проедем по маршруту»

Христофор Ермашов в студии Радио «КП».

Начали разговор с «горячей» темы: в гордуму Ростова поступило предложение от администрации города о списании 18 автобусным перевозчикам долгов перед бюджетом на 487,5 миллионов рублей. Если этого не сделать, пострадают ли в итоге пассажиры?

Христофор Ермашов объяснил, что штрафы выписанные на бумаге никакого фактического материального ущерба городу не нанесли. Прошлый год был сложным для всех отраслей, в том числе и для транспортников, но перевозчики не останавливали свою работу. И если вместо взыскания миллионных штрафов разработать комплекс мер по поддержке автотрансопртных предприятий, можно избежать действительно сложных ситуаций в дальнейшем. Разработкой этих мер Департамент уже занимается и в ближайшее время обсудит их с депутатским корпусом.

Кроме того, директор дептранса рассказал о том, что на маршрут вернулся автобус № 10 «Суворовский — ГПЗ -10» и запускается 98 автобус по Красноармейской, Советской улицам, следующий до ЖК «Красный Аксай».

Ответил Ермашов и на вопросы радиослушателей. А одному из них пообещал позвонить сразу же после эфира и договориться о совместной поездке по проблемному маршруту, чтобы увидеть проблему своими глазами.

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