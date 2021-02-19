Следователи возбудили уголовное дело после гибели рабочих на проспекте Стачки

Гибель рабочих теперь уголовное дело. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стало известно, что региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели двух рабочих, выпавших в результате ДТП на мосту на проспекте Стачки из «люльки» автовышки на железнодорожные пути. Один умер сразу, другой, спустя несколько часов, в больнице.

Как сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России по Ростовской области Галина Гагалаева, уголовное дело возбуждено по признакам преступления по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». Назначены необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Максимальное наказание, предусмотренное законодательством, составляет до четырех лет лишения свободы. Близкие мужчин рассказали, что известно о рабочих, которые погибли в аварии на проспекте Стачки в Ростове-на-Дону. У них остались жены и дети. Они хватались за любой заработок.