Видео долгожданной встречи с главой семейства опубликовала Дарья Карпина

Жена и дочь трогательно встретили Валерия Карпина после долгой разлуки. Фото: аккаунт Дарьи Карпиной в Инстаграм

В Ростовском аэропорту жен Валерия Карпина трогательно встретила его после долгой разлуки.

В своем аккаунте в соцсети Инстаграм Дарья Карпина опубликовала видео встречи с мужем в донской авиагавани. Едва глава семейства появился за ограждением супруга тут же бросилась обнимать и целовать своего возлюбленного. Пара не виделась ровно 40 дней, пока команда находилась на сборах в испанской Марбелье.

Не менее трогательную встречу устроила любимому папе его дочь Даша. Ребенок бежал к отцу через весь коридор со слезами счастья на глазах и восторженными криками: "Папа!" Как только Валерий Карпин подхватил дочурку на руки, она крепко обняла его, а затем тут же принялась быстро ему рассказывать, что было во время его отсутствия.

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