В убийстве потенциального пасынка заподозрили жителя Ростовской области

В Ростовской области мужчина в пьяном угаре убил сына своей сожительницы Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В донском регионе возбудили уголовное дело по подозрению в убийстве.

Следователи выяснили, что 17 февраля 53-летний житель Шахт у себя дома распивал спиртные напитки вместе с 26-летним сыном своей сожительницы. Внезапно между ними разгорелась ссора,злоумышленник схватил нож и несколько раз ударил своего потенциального пасынка. Нанесенные увечья оказались несовместимы с жизнью и молодой человек скончался на месте преступления.

Подозреваемого удалось задержать сразу после преступления. Следователи направили ходатайство в суд, в котором попросили избрать в качестве меры пресечения заключение под стражу.

- В настоящее время по уголовному делу назначено проведение ряда судебных экспертиз, выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили в пресс-службе следственного комитета по Ростовской области.

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В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

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