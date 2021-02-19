Первый самолет вылетел из ростовского аэропорта в Киргизию

Первый рейс в киргизский Ош совершил вылетевший из Ростова самолет Фото: "КП" Архив

Из донской столицы в киргизский Ош в пятницу, 19 февраля, вылетел первый самолет.

Рейс выполняла авиакомпания «Nordwind». Полеты будут осуществляться туда всего один раз в неделю - по пятницам.

Из аэропорта "Платов" самолет Airbus 321 вылетел в 10:50 по московскому времени и в 17:25 уже по местному времени приземлился в Оше. В обратный путь борт отправился в 19:15 по местному времени, а на донскую землю он опустится в 20:35 снова по московскому времени.

Стоит отметить, что этим рейсом могут воспользоваться не только дончане: в Ростове будут происходить пересадка с московского самолета для пассажиров, которые летят в Киргизию.

Кроме маршрута в Ош, самолеты летают из донского аэропорта и в столицу Киргизии - город Бишкек.

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Вылеты будут осуществляться по понедельникам.

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