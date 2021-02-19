Житель Красного Сулина получил срок за убийство сожительницы

В Ростовской области местный житель убил свою сожительницу
Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета
В Ростовской области за местный житель оказался на скамье подсудимых за убийство гражданской супруги.
Следователям удалось выяснить, что в октябре минувшего года в городе Красный Сулин 35-летний мужчина распивал спиртные напитки вместе со своей 30-летней сожительницей. Внезапно пара начала ссориться и пьяный мужчина стал избивать свою гражданскую супругу руками и ногами. После избиения женщина еще некоторое время оставалась жива, но затем скончалась от полученных повреждений.
Злоумышленника удалось задержать. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего".
- Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.
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