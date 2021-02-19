Полузащитника «Ростова» Кенто Хасимото исключили из заявки на матчи РПЛ

Хасимото принял участие в одном из спарринговых матчей на сборах. ФОТО: ФК "Ростов"

Футбольный клуб «Ростов» отзаявил от участия в матчах российской Премьер-Лиги 27-летнего опорного полузащитника Кенто Хасимото, информация об отзыве появилась на официальном сайте чемпионата.

В ФК «Ростов» пока не комментируют ситуацию. Возможно, причиной исключения японского футболиста из заявки стала то, что он еще не восстановился после травмы. В ноябре прошлого года во время встречи с «Рубином» один из игроков-соперников ударил Хасимото по колену.

В декабре прошлого года ФК «Ростов» опубликовал небольшую видеозапись — Хасимото на ломаном русском сообщал фанатам, что переживал из-за травмы, но рассчитывает выйти на поле более сильным игроком, чем раньше. Японец участвовал в зимних сборах в Испании, но вышел на поле только в одной из игр.

Отзыв заявки не всегда означает, что футболист сменит клуб. На днях, например, ФК «Краснодар» отозвал заявку голкипера Матвея Сафонова. Руководители клуба пояснили СМИ, что Сафонов будет набирать форму после травмы, играя за «Краснодар-2».

Кенто Хасимото впервые вышел на поле в форме «Ростова» в августе прошлого года. В осенней половине чемпионата он забил пять мячей. Два из них – в матче с «Арсеналом».

Напомним, ближайший матч «Ростова» состоится 21 февраля. Клуб будут сражаться за выход в 1/4 Кубка России с ФК «Ахмат».

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