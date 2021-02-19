Программа мероприятий на 23 февраля в Ростове-на-Дону: городские библиотеки приготовили онлайн-мероприятия к празднику

Программа мероприятий на 23 февраля в Ростове-на-Дону Фото: Мария АНАНОВА

Программа мероприятий на 23 февраля в Ростове-на-Дону: театры покажут интересные спектакли об исторических героях.

Совсем скоро грядет праздник - День защитника Отечества. К этому дню в городе подготовили целую программу мероприятий. Женщина может подарить своему возлюбленному билеты в кино, на концерт или же в театр. Также вы вместе можете посмотреть онлайн-мероприятия, подготовленные городскими библиотеками.

После этой программы каждый мужчина будет знать, что именно понимается под защитой Отечества, как производится защита сухопутных, морских и воздушных границ и самое важное, как защищать ценности страны и семьи.

- Библиотеки Ростова в честь Дня защитника Отечества подготовили праздничную программу «Служить России». В программе видео-поздравления, мастер-классы и онлайн-квест. После прохождения квеста каждый получит сертификат участника, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Кроме того, 23 февраля в прокат выходят такие тематические фильмы, как "Спасите Колю!" с Дмитрием Нагиевым в главной роли, комедия "Батя" и "Мавританец", главную роль в котором сыграл Бенедикт Камбербетч. Театры тоже порадуют мужскими постановками, такими как "Тихий Дон" и "Спартак".

Можно также провести время в различных квестах или же посетить концерт рок-группы "F.P.G.".

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