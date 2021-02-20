Одинокая палатка в центре города напугала ростовчанина

Палатке в центре Ростова ужаснула ростовчанина

В донской столице местный житель ночью заметил установленную на улице палатку прямо в центре города.

Молодой человек опубликовал фото жилища в соцсети и признался, что оно его изрядно напугало. Палатка располагалась на пересечении улицы Красноармейской и переулка Кировского. Рядом с ней стояла, прислоненная к столбу металлическая раздвижная лестница.

- "Это "Орёл и Решка" снимают. Кто-то со 100 долларами ночует...", "Программа "Доступное жилье" в РнД", "Оптику варили", "Это я съехала от родителей. Ростовчанин, не пугайся!", "Уютные квартиры-студии в центре от 2 млн рублей", "Жена выгнала", "Электрики в люке работают, что-что видела так ставят палатку. На столбе лестница ещё стоит", - высказали свое мнение ростовчане.

А автор поста также сообщил, что, учитывая столь позднее время не решился интересоваться тем, кто действительно находится в палатке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полевая кухня и палатки с обогревом: в Ростове-на-Дону оборудуют освященную купель для военных.

Также на месте выступит военный ансамбль.

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!