Пенсионерка из Новочеркасска перевела аферистам четверть миллиона рублей

Пожилая дончанка через банкомат перевела деньги мошенникам Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

66-летняя пенсионерка из Новочеркасска привыкла доверять людям, что и сыграло с ней злую шутку. Дончанка поверила мужчине, который по телефону представился ей сотрудником службы безопасности банка.

Аферист рассказал о том, что с ее счета неизвестные пытаются списать деньги. Звонивший уверял, что ей необходимо срочно снять деньги с карты и перевести на «безопасный» счет. Бабушка помчалась к ближайшему банкомату и выполнила все то, о чем просил специалист. После этого она захотела воспользоваться деньгами, но доступа к «безопасному» у нее не оказалось. Женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

В отделении пострадавшая рассказала оперативникам о том, в какую передрягу она попала. После этого полицейские возбудили дело по статье «Мошенничество».

- Делается все возможное, чтобы найти и установить виновного, - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Похожая история произошла в Шахтах, где женщина лишилась 350 тысяч рублей.

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