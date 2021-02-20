Ростовчане смогут записать детей в школу через сайт госуслуг

Запись будет вестись с 2022 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области упростят порядок записи детей в первый класс. Родители смогут отправить документы для поступления ребенка в учебное заведение через сайт госуслуг. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Правда, действовать нововведение начнет только с 2022 года. До этого времени мамам и папам по-прежнему придется предварительно ехать в школу, прихватив ксерокопии свидетельства о рождении ребенка и своих паспортов, медицинские справки.

На Дону зачисление мальчишек и девчонок в детские сады и другие заведения дошкольного образования уже ведется через сайт госуслуг. Этой возможностью ростовчане пользуются почти семь лет - с 2014 года.

Ранее представители областного правительства сообщали, что до апреля родители из могут оформить на сайте госуслуг единовременную выплату на детей в возрасте до восьми лет.

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