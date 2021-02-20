Возле ростовского Ботанического сада могут появиться жилые комплексы

В донской столице выставили на продажу земельные участки, расположенные по улице Лесопарковой. Судя по информации, размещенной на популярном сайте объявлений, они предназначаются для строительства жилых комплексов.

Объекты находят рядом с ростовским Ботаническим садом. Общая площадь земли составляет 3,1 гектара. На территории земельных участков уже построены несколько зданий, которые сейчас сдаются в аренду.

Участки предназначены для строительства высоток. Фото: сайт бесплатных объявлений avito

Собственник уточнил в объявлениях, что новый владелец может воспользоваться инвестиционным проектом по возведению высотных домов. Нынешний хозяин намерен выручить за сделку около 250 миллионов рублей.

Напомним, в Ростове рассматривают возможность строительства высоток у автомагистралей. Решение позволит строить новые дома возле дорог.

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