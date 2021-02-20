Оперативники задержали ростовчан, пытавшихся продать чужую землю за 14 миллионов рублей

Подозреваемых задержали при попытке заключения сделки. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области

В Ростове-на-Дону оперативники задержали двух местных жителей, которые пытались продать чужой крупный земельный участок, подделав документы во время отъезда собственника.

Операция проходила на территории одного из местных агентств недвижимости. Подозреваемых задержали в тот момент, когда они подписывали бумаги о продаже участка с потенциальными покупателями.

- Подозреваемые успели получить предоплату за участок, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по РО.

Следователи считают, что задержанные воспользовались отъездом владельца участка в другой регион. На записи, опубликованной МВД, оперативники демонстрируют участок со зданием кафе на Левом берегу Дона.

Злоумышленники подделали один из договоров, а после зарегистрировали бумаги с правом собственности на свои имена. Бизнесмены нашли покупателей и рассчитывали заработать около 14 миллионов рублей.

Преступная схема вскрылась, когда со сделкой начали работать риелторы. Во время проверки данных о регистрации повсюду значилось имя другого человека. Специалисты ответственно отнеслись к делу. Они сообщили о попытке продажи настоящему собственнику. Тот в свою очередь обратился в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили дело по статье «Мошенничество». Подозреваемые по решению суда находятся под арестом.

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