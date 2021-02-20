Суд продлил экс-министру ЖКХ Ростовской области Андрею Майеру срок пребывания в следственном изоляторе

Следователи заявили, что подозреваемый может оказывать давление на свидетелей. ФОТО: Архив "КП"

В донской столице суд не стал изменять меру пресечения Андрею Майеру, возглавлявшему региональное министерство ЖКХ. Экс-министра оставили в СИЗО до 24 апреля.

Во время заседания следователи заявили, что, по их информации, подозреваемый пытался повлиять на результаты расследования. Оказавшись за пределами изолятора он может оказывать давление на свидетелей, утверждали в суде правоохранители.

Адвокат Андрея Майера заявил судье, что нет никаких доказательств, подтверждающих эти факты. По мнению защиты, факты подтасованы, чтобы продлить срок пребывания экс-чиновника в СИЗО. Об этом сообщает издание 1rnd.ru.

Бывшего руководителя министерства ЖКХ Андрея Майера подозревают в возможных нарушениях при благоустройстве парка на улице Вересаева. Но экс-чиновник с этим не согласен, свою вину он отрицает.

Подозреваемый до весны будет находиться в следственном изоляторе ФСБ, куда его ранее перевели по решению суда.

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