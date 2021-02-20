В Ростове продолжается установка опор для моста на Малиновского

Реконструкцию моста обещают завершить к концу года. Фото: пресс-служба администрации Ростова

Власти отчитались о ходе работ на мосту Малиновского, открытия которого с нетерпением ждут тысячи жителей донской столицы. На участке рабочие устанавливают опоры путепровода. Об этом рассказали в ростовской мэрии.

- Сейчас продолжается демонтаж строений, вынос линий электропередач, перекладка ливневой канализации, а также переустройство дорожной одежды, - рассказал заместитель главы ростовской администрации по транспорту и дорожному хозяйству Константин Солонский. - Необходимо установить 56 буронабивных свай, из ни готовы - 24.

По его словам, темпы работы подрядчиков соответствуют графику.

Ожидается, что движение общественного транспорта по мосту может возобновиться уже в апреле. Пассажиров будут перевозить в автобусах по ранее действовавшим маршрутам. Ранее полную реконструкцию путепровода власти обещали завершить к концу 2021 года.

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