В Азове автомобилистка сбила на пешеходном переходе двух женщин

Пострадавшие переходили дорогу по пешеходному переходу. Фото: УГИБДД по Ростовской области

50-летнюю местную жительницу и ее 24-летнюю дочь доставили в одну из больниц Азова после того, как они попали в аварию прямо на пешеходном переходе на улице Московской. Их сбил автомобиль Hyundai Solaris, за рулем которого находилась 33-летняя водитель.

- Водитель выполняла поворот в левую сторону. Со слов автомобилистки, ее ослепило солнце, - рассказали в пресс-службе УГИБДД.

На место происшествия вызвали скорую и инспекторов. Водитель не стала скрываться с места аварии. Она попыталась помочь пострадавшим.

Сейчас сотрудники УГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии.

Еще одна авария на пешеходном переходе этим утром произошла в Ростове. В центре города пенсионерку сбил троллейбус, который выполнял поворот.

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