Плата за услугу: ростовчанин продал гараж батайчанки на лом и исчез

Все деньги мужчина потратил на свои нужды Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сотрудники правоохранительных органов подозревают 30-летнего ростовчанина в мошенничестве.

Мужчина вызвался помочь жительнице Батайска разобрать гараж на металлолом.

- Он обещал сдать железо в пункт приема. Но после получения денег мужчина перестал выходить на связь. Дончанка решила, что ее обманули и написала заявление в полицию, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Ростовской области.

Ростовчанину удалось заработать около 18 тысяч рублей. Все эти деньги он потратил на личные нужды. Возмещать ущерб женщине он не стал.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

Заработок на продаже чужого металлолома привел к уголовному делу двух братьев из Шахт. Мужчины обнесли неохраняемую трансформаторную будку. Таким образом, они нанесли ущерб почти на 4,5 миллиона рублей.

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