Связали и ограбили: вооруженные разбойники в масках ворвались в дом к пенсионерам в Азове

Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Разбой". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дерзкое преступление совершили двое неизвестных в Азове (Ростовская область).

Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» источник в правоохранительных органах региона, 16 февраля двое злоумышленников ворвались в частный дом, расположенный на улице Азовской. По словам собеседника издания, преступники, чьи лица были спрятаны под масками, стали угрожать владельцам домовладения ножами и связали пожилых людей. Налетчики потребовали от 68-летнего мужчины и 69-летней женщины отдать сбережения.

Пожилым людям ничего не оставалось делать, как отдать все, что имело ценность. Добычей злоумышленников стали 120 000 рублей, 8 ювелирных изделий на общую сумму 40 000 рублей, а также охотничье ружье.

- Подозреваемые пока не задержаны. По факту возбудили уголовное дело по статье «Разбой», - прокомментировал собеседник издания.

Если злоумышленников поймают, а суд признает их вину, мужчины могут сесть в тюрьму на 12 лет.

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