Режим работы пенсионного фонда на 23 февраля: дончане получили пенсии досрочно

График работы пенсионного фонда на 23 февраля Фото: Андрей АБРАМОВ

Режим работы пенсионного фонда на 23 февраля: мартовские начисления начнутся с 3 марта.

В донском регионе из-за предстоящего праздника средства на выплату пенсий и иных социальных выплат через кредитные организации (банки) перечислили получателям третьей порции (23 числа месяца) 20 февраля 2021 года.

- В марте доставка пенсий и социальных выплат будет осуществляться по обычному графику - гражданам, получающим выплаты через кредитные организации, перечисление денежных средств будет осуществлено не позднее 10, 16 и 23 марта 2021 года, - сообщили в пресс-службе пенсионного фонда Ростовской области.

Выплата пенсий, получаемых через отделения почты и другие доставочные организации, начнется с 3 марта и будет производиться по графику

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Программа мероприятий на 23 февраля в Ростове-на-Дону: городские библиотеки приготовили онлайн-мероприятия к празднику.

Программа мероприятий на 23 февраля в Ростове-на-Дону: в кинотеатрах выйдут тематические фильмы о сильном поле.

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!