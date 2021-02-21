Режим работы пенсионного фонда на 23 февраля: дончане получили пенсии досрочно

График работы пенсионного фонда на 23 февраля
Фото: Андрей АБРАМОВ
Режим работы пенсионного фонда на 23 февраля: мартовские начисления начнутся с 3 марта.
В донском регионе из-за предстоящего праздника средства на выплату пенсий и иных социальных выплат через кредитные организации (банки) перечислили получателям третьей порции (23 числа месяца) 20 февраля 2021 года.
- В марте доставка пенсий и социальных выплат будет осуществляться по обычному графику - гражданам, получающим выплаты через кредитные организации, перечисление денежных средств будет осуществлено не позднее 10, 16 и 23 марта 2021 года, - сообщили в пресс-службе пенсионного фонда Ростовской области.
Выплата пенсий, получаемых через отделения почты и другие доставочные организации, начнется с 3 марта и будет производиться по графику
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