Под Ростовом маршрутка врезалась в грузовик

В маршрутку врезался «КамАЗ». Фото: УГИБДД по Ростовской области

60-летний водитель маршрутки пострадал в аварии в Аксайском районе. Мужчину с травмами доставили в больницу.

- По предварительной информации, микроавтобус Hyundai County, следующий по маршруту ГПЗ-10 – ТЦ «Мега», на выезде с рынка «Овощной» в районе дома № 14 по Аксайскому проспекту столкнулся с «КамАЗом», - рассказали в УГИБДД по Ростовской области.

К счастью, в момент аварии пассажиров в салоне общественного транспорта не было. Грузовик двигался по дороге с пустым кузовом.

После столкновения у маршрутки разбита вся передняя часть. «КамАЗом» не получил механических повреждений.

Недавно на донской трассе водитель не справился с управлением и автомобиль выскочил на полосу встречного движения транспорта, где столкнулся с «КамАЗом». В салоне легковой машины погибли супруги из Челябинска, их малолетние дети попали в больницу.

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