Капитан «Ростов-Дона» Юлия Манагарова продлила контракт с клубом

Юлия Манагарова в составе «Ростов-Дон» неоднократно становилась лучшей. Фото: пресс-служба ГК «Ростов-Дон»

Руководство гандбольного клуба «Ростов-Дон» объявило о продлении контракта с 32-летней правой крайней и капитаном Юлией Манагаровой.

- В течение двух лет спортсменка продолжит выступать в составе команды, - рассказали в пресс-службе ГК «Ростов-Дон».

В составе ростовских гандболисток спортсменка находится более семи лет - с 2013 года. За это время она зарекомендовала себя только с лучшей стороны. Юлию Манагарову неоднократно признавали лучшей по итогам матчей. Она является обладателем Кубка ЕГФ и серебряным призером Лиги чемпионов.

Гандболистку часто вызывают в состав женской национальной сборной по гандболу. Она является шестикратным обладателем российского Суперкубка, шестикратным обладателем Кубка страны, а также пятикратной чемпионкой России.

Вскоре ей предстоит подготовка к квалификационному турниру Олимпийских игр, которая пройдет на главной тренировочной базе «Ростов-Дона»

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