Погода в Ростове-на-Дону на 21 февраля 2021 года: горожан ожидает теплый день

Погода в Ростове-на-Дону на 21 февраля 2021 года: ростовчан ожидает теплый и солнечный день
Фото: Альберт ДЗЕНЬ
Погода в Ростове-на-Дону на 21 февраля 2021 года: ростовчан ожидает теплая погода. Если верить прогнозам синоптиков, то погода не преподнесет неприятных сюрпризов ростовчанам и гостям города в последний день уходящей недели.
Утром в городе было довольно прохладно - от минус шести до плюс одного градуса. В дневные часы столбик термометра достигнет отметки в три градуса тепла. Синоптики предсказали, что в течение всего дня будет стоять облачная погода, возможен небольшой снег. Скорость порывов ветра не превысит пяти метров в секунду.
К вечеру похолодает до плюс одного градуса тепла. Температура воздуха останется на этом уровне до ночи. Но в это время из-за повышенной влажности будет казаться, что в городе чуть холоднее.
Тем временем специалисты Гидрометцентра считают, что в праздники в донскую столицу могут вернуться сильные морозы и снегопад.
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