Погода в Ростове-на-Дону на 21 февраля 2021 года: горожан ожидает теплый день

Погода в Ростове-на-Дону на 21 февраля 2021 года: ростовчан ожидает теплый и солнечный день Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Погода в Ростове-на-Дону на 21 февраля 2021 года: ростовчан ожидает теплая погода. Если верить прогнозам синоптиков, то погода не преподнесет неприятных сюрпризов ростовчанам и гостям города в последний день уходящей недели.

Утром в городе было довольно прохладно - от минус шести до плюс одного градуса. В дневные часы столбик термометра достигнет отметки в три градуса тепла. Синоптики предсказали, что в течение всего дня будет стоять облачная погода, возможен небольшой снег. Скорость порывов ветра не превысит пяти метров в секунду.

К вечеру похолодает до плюс одного градуса тепла. Температура воздуха останется на этом уровне до ночи. Но в это время из-за повышенной влажности будет казаться, что в городе чуть холоднее.

Тем временем специалисты Гидрометцентра считают, что в праздники в донскую столицу могут вернуться сильные морозы и снегопад.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Вынырнул, увидел девочку без признаков жизни»: спасшего детей из перевернувшегося катера инспектора МЧС наградили в Ростове

Еще двоих мальчиков вытащил их отец, а с грудничком плыла к берегу мать (подробности)

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.