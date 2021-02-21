В Ростовской области ищут пропавшего мужчину из Воронежа

Родственники пропавшего опасаются за его жизнь. Фото: «Лиза Алерт - Юг»

На территории донского региона начались поиски 37-летнего Александра Александровича Сисева, который исчез 27 декабря и теперь о его местонахождении ничего не известно.

- Мужчина вышел из дома, расположенного Северном микрорайоне Воронежа, и не вернулся. Такое поведение для него нетипично. Никогда ранее горожанин не пропадал, - рассказали волонтеры регионального поискового отряда «Лиза Алерт - Юг».

Родственники крайне обеспокоены внезапным исчезновением пропавшего. Они сообщили, что в последний раз видели его в светло-коричневой шубе, черных вельветовых брюках, кроссовках, а также темной вязаной шапке. При себе у пропавшего был рюкзак.

Отмечается, что Александр Сисев среднего роста - около 175 сантиметров, плотного телосложения, у него голубые глаза, короткие темно-русые волосы, иногда отпускает бороду.

На Дону все еще ведутся поиски 38-летнего жителя Семикаракорска, исчезнувшего после новогодних каникул.

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