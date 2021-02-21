COVID-19 унес жизни еще 20 человек

Медики не смогли спасти жизни более трех тысяч человек с коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Донские медики зафиксировали смерть еще 20 пациентов с коронавирусом. С момента начала пандемии число жертв смертельно опасного COVID-19 составляет 3052 человека, сообщает правительство Ростовской области.

- В числе умерших оказались восемь женщин и двенадцать мужчин. Все имели сопутствующие заболевания, которые осложняли лечение, - уточнили в пресс-службе.

Согласно статистике, возраст умерших за минувшие сутки людей от 47 до 88 лет.

Врачи продолжают бороться с пандемией. Медики подтвердили наличие коронавируса в организме уже у 70957 человек, из них вылечились – 61211. Новые случаи заражения зарегистрированы в 45 городах и районах региона. Лидером по числу людей с COVID-19 является Ростов-на-Дону, где за прошлый день заболели еще 120 человек. Меньше всего новых случаев в Донецке, Азове, Звереве, Советском, Веселовском, Милютинском, Каменском и Обливском районах.

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