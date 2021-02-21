Гандболистки «Ростов-Дона» обыграли ЦСКА

Во время игры ростовчанки оказались сильнее. Фото: пресс-служба ГК «Ростов-Дон»

Гандболистки «Ростов-Дона» победили ЦСКА во время игры Суперлига Париматч 2020/21. Итоговый счет игры 21:20.

В первом тайме ростовчанки сразу завладели мячом. Спустя несколько секунд после стартового свитка ворота соперниц поразила левая крайняя Полина Кузнецова. После этого судья назначил пенальти и счет сравнялся. Ростовчанки вели до 9-ой минуты. Затем гандболистки ЦСКА стали лидировать. Период завершился проигрышем дончанок со счетом 7:10.

Во второй половине игры ситуация обострилась. Ростовчанки стали активно атаковать. Девушкам удалось догнать «армеек» уже на 37-ой минуте. В этот момент табло показало 11:11. Затем обе команды стали допускать ошибки. ЦСКА увеличили отрыв до трех мячей, но «Ростов-Дон» вновь отыгрался. Обе команды шля мяч в мяч. За несколько секунд до конца игры от ничьей ростовскую команду спасла вратарь Галина Габисова.

Напомним, сборная РФ по гандболу в Ростове проведет тренировки по подготовке к квалификационному турниру Олимпийских игр. Матчи пройдет Венгрии.

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