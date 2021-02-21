Ростовские новобранцы будут принимать присягу на Самбекских высотах

Комплекс «Самбекские высоты». Фото: old.donland.ru

Глава донского региона поддержал идею проводить военную присягу на Самбекских высотах. Об этом руководителя попросили представители 150-ой мотострелковой дивизии, сообщает пресс-служба правительства.

- Мы окажем всю необходимую поддержку, - сказал губернатор Василий Голубев. - Это яркое, незабываемое событие в жизни каждого, кто готов к защите Отечества.

Предложение прозвучало в преддверии Дня защитника Отечества.

Сейчас музейный комплекс «Самбекские высоты» – один из самых популярных в регионе, хотя его открыли только в конце августа прошлого года. Объект расположен под Таганрогом на месте кровопролитных боев, где в 1943-м солдаты преодолели гитлеровский рубеж Миус-фронта. Теперь сюда приезжают люди со всех уголков Ростовской области, а также туристы, интересующиеся историей.

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