В Ростове не будут строить высотки рядом с Ботаническим садом

Участки не подойдут для строительства высоток. Фото: сайт бесплатных объявлений avito

Власти донской столицы заявили о невозможности размещения многоквартирных жилых домов на Лесопарковой, 1. Как ранее сообщала «Комсомольская правда-Ростов», собственник земли выставил на продажу два земельных участка под строительство высоток.

- Эта территория возле Ботанического сада отнесена к зоне обслуживания объектов для производственной и предпринимательской деятельности, - рассказали в ростовской мэрии.

По словам представителей администрации, это связано с поправками в Правилах землепользования и застройки, которые были приняты еще два года назад.

Сейчас на участке работают кислородная станция и тепличное хозяйство. Возле этих объектов запрещено строить жилые дома.

На рассмотрении в ростовской горадминистрации находится документ о возможности размещения высоток у автомагистралей. Это решение позволит строить новые дома взамен старых возле дорог, расположенных в разных районах города.

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