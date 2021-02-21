Ростовчан предупредили о гололеде на дорогах и налипании мокрого снега

Людям советуют носить в гололед обувь с нескользкой подошвой Фото: Артем КИЛЬКИН

В донской столице дороги могут покрыться коркой льда из-за погодных перепадов. Синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь 22 и 23 февраля, а после понижение температуры воздуха.

- Водителям нужно проявлять особую внимательность во время поездок. Автомобилисты должны строго соблюдать скоростной режим и дистанцию. Парковать машины можно только на парковочной площадке, чтобы не препятствовать работе общественного транспорта и снегоуборочной техники, - отметили в пресс-службе ростовской мэрии.

Пешеходам следует строго соблюдать правила безопасности во время гололеда, чтобы избежать травм. Выходить из дома советуют в одежде со светоотражающими элементами.

Жителям донского региона рекомендуется не выходить на лед водоемов, чтобы не попасть в беду. Так, в Таганроге накануне люди уплыли на отколовшейся льдине. К счастью, спасатели вовремя пришли на помощь.

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