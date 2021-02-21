График работы общественного транспорта в Ростове-на-Дону на 23 февраля: автобусы и троллейбусы будут работать в штатном режиме

График работы общественного транспорта в Ростове-на-Дону на 23 февраля Фото: "КП" Архив

График работы общественного транспорта в Ростове-на-Дону на 23 февраля: городские власти не анонсировали никаких изменений в расписании автобусов и троллейбусов.

Напомним, что скоро по всей России грядет праздник - День защитника Отечества. На этот день в городе запланированы несколько различных мероприятий. Но график работы общественного транспорта при этом меняться не будет.

Все автобусы, троллейбусы и маршрутные такси будут работать в штатном режиме. То есть старт рабочего дня у них будет запланирован на промежуток с пяти до шести часов утра. А с линии большинство единиц транспорта будут сходить около десяти-одиннадцати часов вечера. Городские власти в этом году решили не увеличивать время работы транспорта в этот праздник, даже несмотря на предстоящий салют, запланированный Южным военным округом на девять часов вечера.

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