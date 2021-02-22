Под Ростовом в аварии с грузовиком погибла женщина

Медики констатировали смерть пассажирки. Фото: Архив КП

В аварии на трассе М-4 «Дон» погибла 42-летняя пассажирка Hyundai Solaris. ДТП произошло 21 февраля около 21:20 в районе поселка Рассвет. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

- По предварительной информации, водитель иномарки решил сократить дистанцию на дороге и въехал в фуру. Удар пришелся в сторону заднего бампера Hyundai Solaris, - рассказали в пресс-службе.

На место происшествия приехали инспекторы и скорая помощь. Медики констатировали смерть женщины от полученных травм. Водители легкового автомобиля и большегруза не пострадали.

Сейчас по факту аварии проводится проверка.

Напомним, 24-летний водитель «Ауди А-4» вместе со своим пассажиром пострадали в аварии в донской столице. Причиной аварии стало игнорирование правил дорожного движения одним из водителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В центре Ростова пенсионерка попала под троллейбус

Ее доставили в больницу (подробности)

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.