В центре Ростова при пожаре в многоквартирном доме погиб мужчина

Спасатели потушили пожар Фото: Светлана Макеева

Обгоревший труп нашли спасатели во время тушения пожара в одной из ростовских квартир, расположенной в пятиэтажном доме по улице Максима Горького, 217. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС в понедельник, 22 февраля.

- Личность погибшего и причина смерти устанавливаются, - отметили в ведомстве.

О пожаре сообщили очевидцы, которые заметили клубы дыма. Они позвонили спасателям в 10:27. Группа сотрудников МЧС немедленно выехала по адресу. Труп обнаружили в одном из жилых помещений в 10:47. Огонь тушили на площади 15 квадратных метров.

В целях безопасности из здания эвакуировали 40 человек. После того, как пожар был потушен - в 11:09, людям разрешили вернуться в свои квартиры.

Несколькими часами ранее в Красносулинском районе произошел взрыв бытового газа в одном из многоквартирных домов.

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