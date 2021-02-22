На Дону рекордно снизилось число погибших за сутки из-за коронавируса

Медики продолжают борьбу с пандемией COVID-19 Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Ростовской области медики зафиксировали смерть еще одного пациента с COVID-19. Врачи не смогли спасти жизнь 71-летнего пенсионера с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

- Это один из минимальных показателей с начала эпидемии на Дону, - уточнили в региональном правительстве.

Сейчас общее число умерших пациентов с подтвержденным коронавирусом составляет 3053 человека. Согласно статистике, чаще всего вылечиться после заражения COVID-19 не могут пожилые люди. Именно поэтому им стоит быть особенно осторожными при посещении общественных мест и поездок в транспорте.

На Дону общее число зараженных коронавирусом превысило 71 тысячу человек. Медикам удалось спасть от смертельно опасного вируса уже 61535 пациентов, в том числе за последние сутки - 324.

Днем ранее стало известно о новых 20 жертвах коронавируса.

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