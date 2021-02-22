В Ростовской области прививки против коронавируса сделали более 61 тысячи человек

Вакцинация от ковида ведется в поликлиниках по месту жительства Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Дону вакцину от коронавируса COVID-19 получили 61524 человека, в том числе за минувшие сутки - 1205. Всем этим людям сделали прививки препаратом «Спутник V».

- Вакцинацию в два этапа завершили уже 14422 человека, - рассказали в пресс-службе правительства Ростовской области.

Вакцинация стартовала на Дону еще в середине декабря. В первую очередь прививки сделали врачам и медикам ковидных госпиталей. После этого очередь дошла и до социальных работников и педагогов, а также все тех, кто часто контактирует с инфицированными коронавирусом.

Претендовать на прививки могут только люди, которые не имеют противопоказаний к вакцинации. Врачи перед каждой инъекцией проводят предварительный осмотр. Они задают вопросы о состоянии здоровья, хронических заболеваниях и перенесенных в последнее время вирусных заболеваниях.

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