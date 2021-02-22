Идем на понижение: морозы до - 16°С ударят по Ростову

Ростовчан предупреждают о возможном налипании снега и льда Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

последнюю неделю февраля жителям донской столицы придется непросто. Ростовчан ждут морозы с ветром.

Погода начнет портиться в День защитника Отечества - 23 февраля. Утром возможен небольшой снег. В дневные часы столбик термометра опустится до минус двух - минус пяти градусов. Вечером в городе станет значительно холоднее. Синоптики прогнозируют понижение температуры до минус 12 градусов. Ночью на термометре можно будет увидеть минус 15 градусов. Но из-за порывов ветра будет казаться, что в городе гораздо холоднее – не меньше минус 20 градусов.

Самым холодным днем недели станет 24 февраля. В городе будет солнечно и ясно. Ночью ударят морозы до минус 16 градусов. Днем незначительно потеплеет от минус девяти – до минус 12 градусов. Но уже вечером и ночью вновь похолодает до минус 15 градусов.

В четверг, 25 февраля, в донской столице будет облачно с прояснениями. В утренние часы температура воздуха будет от минус восьми - до минус 15 градусов. Днем погода начнет меняться. Температура воздуха в дневные, вечерние и ночные часы будет варьироваться до минус семи градусов.

В последний день рабочей недели потеплеет до плюсовой температуры. Уже к ночи на термометре можно будут увидеть плюс два градуса. Скорость ветра не превысит трех метров в секунду.

Ранее ростовчан предупредили о гололеде на трассах.

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