В Ростовской области 12 городов и районов попали в «красную» зону по COVID-19

Санитарная карта Ростовской области по коронавирусу. Фото: правительство Ростовской области

Донские власти создали санитарную коронавирусную карту. В региональном правительстве оценили эпидемическую обстановку в Ростовской области.

- Напряженной ситуация оказалась в 12 городах и районах. В «красную» зону по COVID-19 попали Батайск, Азов, Гуково, Зерноградский, Кагальницкий, Каменский, Пролетарский, Мясниковский, Багаевский, Тацинский, Тарасовский и Егорлыкский районы, - сообщают в региональной пресс-службе. - В список территорий с «зелёной» обстановкой попали Каменск-Шахтинский, Сальский, Усть-Донецкий, Дубовский, Целинский и Куйбышевский районы.

Сейчас остальные населенные пункты Ростовской области находятся в «желтой» зоне. Все введенные ранее ограничения останутся там до тех пор, пока ситуация по коронавирусу не изменится в лучшую сторону.

Оценка присваивается по показателям заболеваемости COVID-19, загрузкой коечного фонда, количеством выполненных тестов, вакцинации и прочим критериям.

Врачи считают, что вакцинация против коронавируса позволит снизить заболеваемость на Дону. В регионе уже более 61 тысячи человек сделали привики.

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Рассказываем о случившемся подробнее (подробности)

АЛЛО!

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