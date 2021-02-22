В Новочеркасске 35-летнюю женщину сбил пассажирский поезд

Инцидент произошел поздно вечером.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Новочеркасске пассажирский поезд дальнего следования сбил жительницу Октябрьского сельского района. По предварительной информации, женщина нарушила правила поведения возле железнодорожных путей.
Инцидент произошел в прошлую субботу между станциями Хотунок и Локомотивстрой. Машинисты поезда, следовавшего из Москвы в Кисловодск, остановили состав после столкновения. Сигнал на пульт дежурного транспортной полиции поступил в 22.43.
– На место сразу выехал наряд линейного отдела полиции, – рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД по СКФО.
Пострадавшая оказалась жива. Женщина, скорее всего, переходила пути с нарушением правил.
– Случается, что пути переходят перед поездом. Иногда даже наушники или капюшоны не снимают, – пояснили в пресс-службе, призвав жителей региона быть внимательными возле железнодорожных путей.
Пострадавшую отвезли в больницу. Полицейские в дальнейшем уточнят у нее детали инцидента.
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