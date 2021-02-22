12 районов включены в «красную» зону по ковиду, 6 – в «зеленую» в Ростовской области

На "зеленых" территориях некоторые ограничения будут частично сняты. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростовской области местное правительство обозначило текущую ситуацию с ограничениями и уровне заболеваемости ковидом в населенных пунктах.

Территории разделили на «красную», «желтую» и «зеленую» зоны. К «красным» чиновники и Роспотребнадзор отнесли районы, в которых сохраняется высокая загруженность ковидных госпиталей и есть высокий уровень заболеваемости.

В «красную» зону включили пригород Ростова - Батайск, шахтерский Гуково и Азов. А также несколько районов: Пролетарский, Тацинский, Тарасовский, Егорлыкский, Кагальницкий, Зерноградский, Каменский. Есть в "красном" списке и соседствующий с Ростовом Мясниковский район, а также Багаевский район, рассказали в пресс-службе областного правительства. В «зеленую» – относительно благополучную зону – вошли Сальский, Дубовский, Куйбышевский, Целинский и Усть-Донецкий районы. Из городов – Каменск-Шахтинский.

Столица региона и еще несколько муниципальных образований имеют «желтую» отметку. Эпидситуацию здесь правительство и Роспотребнадзор считают удовлетворительной.

Напомним, о введении системы "светофора" губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил в начале февраля нынешнего года. Ожидается, что на "зеленых" территориях будет постепенно уменьшаться количество антипандемических запретов. В то время как на "красных" территориях будут действовать ограничения в общественных местах, в транспорте и в медицинских учреждениях.

Карту эпидситуации правительство будет обновлять еженедельно. ФОТО: пресс-служба правительства РО

Местные власти и надзорные ведомства уже ослабили ряд ограничений. В том числе, в феврале увеличили лимит на количество зрителей в кинотеатрах и на спортивных трибунах, начали работать фуд-корты в торговых центрах. Изменения коснулись и пункта о возобновлении плановой медпомощи. В частности, высокотехнологичную помощь будут оказывать в полном объеме.

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